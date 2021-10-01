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В Ростове на этой неделе ожидается пасмурная и прохладная погода

В Ростове на этой неделе ожидается пасмурная и прохладная погода
Прохладной и пасмурной обещают эту неделю синоптики в донской столице и Ростовской области. О прогнозе на ближайшую рабочую неделю рассказали в Ростовском отделении гидрометцентра.

Понедельник, 4 октября, будет самым теплым на этой неделе. Столбики термометров поднимутся до +17 градусов, а на улице будет стоять пасмурная погода. Однако осадков и ветра в Ростове не ожидается.

Во вторник на улице будет прохладнее. Небо также затянет тучами, а воздух прогреется до 15 градусов. Ночью есть вероятность дождя.

В среду и четверг солнце покажется из-за туч. Однако это не значит, что на улице потеплеет. Наоборот, это будут самые холодные дни на этой неделе. Температура воздуха составит всего +13...+14 градусов.

Пятница тоже не порадует теплом и солнечной погодой. Столбики покажут +15 градусов, а днем небо будет затянуто облаками.
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