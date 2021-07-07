В Ростове на два автомобиля упало дерево. Об этом стало известно в соцсетях 9 июля.Происшествие случилось между Аксаем и Ростовом на проспекте 40-летия Победы. На пересечении с переулком Гельца, во дворе дома № 13, упал старый тополь. Как сообщают местные жители, в происшествии пострадали сразу несколько машин.На фото виден только один пострадавший автомобиль марки «Мазда». Дерево помяло верхнюю часть кузова, возможно, удар также повредил авто сзади. Кроме того, скорее всего, помят и красный автомобиль, стоящий с другой стороны дерева.Смогут ли автолюбители получить выплаты в связи с происшествием, на данный момент неизвестно.