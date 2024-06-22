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В Ростове-на-Дону в ДТП на Буденновском проспекте пострадал один человек

В Ростове-на-Дону в ДТП на Буденновском проспекте пострадал один человек
В Ростове-на-Дону в ДТП на Буденновском проспекте пострадал один человек. Происшествие случилось 22 июня.

По предварительным данным, автомобиль "Тойота Ярис" двигался по проезжей части и не уступил дорогу легковушке «Рено Сандеро» на перекрестке. В результате чего в районе дома № 95 легковушки столкнулись с такой силой, что у последней передняя часть автомобиля превратилась в груду металла.

- В результате автомобильной аварии пострадал 29-летний водитель «Рено», - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области. – С травмами участника аварии госпитализировали.
Фото: DonDay
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