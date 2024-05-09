В Ростове-на-Дону прошел парад Победы

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону завершился парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие около 2,5 тысячи человек и свыше 30 единиц техники.В составе пеших колонн прошли представители Ростовского-на-Дону гарнизона и 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. Вместе с ними проследовали расчеты Южного округа войск национальной гвардии России, Юридического института МВД, Пограничного управления ФСБ и т. д.Механизированная колонна была представлена легендарным танком Т-34 и другой советской техникой. Следом за ними шло новейшее вооружение: зенитные ракетные системы С-350 «Витязь», реактивные системы «Град», ракетные комплексы «Искандер-М» и т. д.В целях безопасности мероприятие должно было пройти без зрителей. Однако сотни любопытных горожан все равно пришли на Театральную площадь, чтобы посмотреть на торжественный марш. Люди стояли вдоль ограждений и наблюдали за торжеством.После завершения парада ростовчане стали расходиться по улицам донской столицы. В течение дня в общественных местах пройдут различные мероприятия, посвященные празднику.