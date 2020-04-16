В Ростове-на-Дону под наблюдение врачей из-за коронавируса попали 371 человек

В донской столице 371 человек попал под наблюдение врачей из-за коронавируса. Из них – 48 дети.Всего в Ростовской области в поле зрение медиков попали 1277 человек, из них на самоизоляции по месту жительства – 1262.14 человек помещены в обсерватор. 35 горожан находятся в Центральной городской больнице имени Семашко.Меж тем, в Ростовской области зафиксировали 168 случаев заражения коронавирусом. Четверо находятся в тяжелом состоянии. Еще один человек – в крайне тяжелом.