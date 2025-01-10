В Ростове-на-Дону на выходных будет пасмурно и дождливо

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону на выходных будет дождливо и пасмурно. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра.В субботу, 11 января, будет пасмурно. Столбики термометров достигнут +8 градусов. Вечером температура воздуха опустится до +5 градусов.На следующий день прольют дожди. Температура воздуха поднимется до +6 градусов. Ночью похолодает до +4 градусов.В этот период водителям рекомендуют соблюдать ПДД. Также пешеходам стоит быть внимательнее при переходе проезжей части.