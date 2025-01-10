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В Ростове-на-Дону на выходных будет пасмурно и дождливо

В Ростове-на-Дону на выходных будет пасмурно и дождливо
В Ростове-на-Дону на выходных будет дождливо и пасмурно. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра.

В субботу, 11 января, будет пасмурно. Столбики термометров достигнут +8 градусов. Вечером температура воздуха опустится до +5 градусов.
На следующий день прольют дожди. Температура воздуха поднимется до +6 градусов. Ночью похолодает до +4 градусов.

В этот период водителям рекомендуют соблюдать ПДД. Также пешеходам стоит быть внимательнее при переходе проезжей части.
Фото: Rostov.ru
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