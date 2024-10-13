Фото: соцсети

В Ростове-на-Дону на пешеходную зону обрушился балкон жилой многоэтажки. Происшествие случилось 13 октября на улице Ленина.Очевидцы рассказали, что с дома № 103 на многолюдную улицу упали элементы металлического ограждения и высохшие доски. К счастью, в тот момент на месте происшествия не было прохожих. Обломки балкона через некоторое время убрали.Отметим, что в начале сентября подобная ситуация имела место на проспекте Шолохова, 264. Опасное место огородили лентой и призвали жильцов избегать ходьбы под поврежденными балконами и не оставлять там автомобили.