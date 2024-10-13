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В Ростове-на-Дону на пешеходную зону обрушился балкон жилой многоэтажки

В Ростове-на-Дону на пешеходную зону обрушился балкон жилой многоэтажки
В Ростове-на-Дону на пешеходную зону обрушился балкон жилой многоэтажки. Происшествие случилось 13 октября на улице Ленина.

Очевидцы рассказали, что с дома № 103 на многолюдную улицу упали элементы металлического ограждения и высохшие доски. К счастью, в тот момент на месте происшествия не было прохожих. Обломки балкона через некоторое время убрали.

Отметим, что в начале сентября подобная ситуация имела место на проспекте Шолохова, 264. Опасное место огородили лентой и призвали жильцов избегать ходьбы под поврежденными балконами и не оставлять там автомобили.
Фото: соцсети
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