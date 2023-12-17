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В Ростове во время непогоды упали почти 700 деревьев

В Ростове во время непогоды упали почти 700 деревьев
В Ростове за непростую «ледяную» неделю упали 683 дерева. Такие цифры привел у себя в телеграм-канале мэр города Алексей Логвиненко. По его словам, помимо этого, произошли 236 обрывов электропроводов.

Множество массивных веток повредили автомобили.

- Ликвидированы последствия 527 происшествий. В работе — 413, - отмечает градоначальник. - Более 100 пильщиков и 40 единиц техники занимаются ликвидацией последствий непогоды.

Коммунальные службы продолжают противогололедную обработку территорий, дорог, расчистку тротуаров и дорожек от наледи. Работы ведутся посменными группировками круглосуточно.

Напомним, с 11 декабря в Ростове и области испортилась погода. В регионе прошел ледяной дождь. Из-за этого произошли десятки ЧП, обесточило несколько населенных пунктов и городов. В Аксайском районе ввели режим ЧС. Тут нет ни света, ни воды, ни отопления. В области развернули пункты обогрева граждан, частности, четыре в Аксайском районе и два в Гуково.
Фото: Ростов.ру
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