Новогоднее дерево выбросили на тротуар в центре Ростова в конце февраля

Фото: Donday

Несмотря на то, что Новый год давно уже прошел, жители Ростова-на-Дону продолжают избавляться от новогодних деревьев. По данным портала DonDay, новогоднюю красавицу нашли утром 20 февраля на пересечении переулка Соборного и улицы Ульяновской.По всей видимости, кто-то из горожан решил, что это оптимальный способ избавиться от рождественского дерева, при этом, не позаботившись о правильной утилизации.Напомним, что выбрасывать новогодние елки подобным образом категорически запрещено. Оставленные на улице, у мусорных контейнеров или внутри них, деревья представляют серьезную пожарную опасность.За нарушение правил утилизации в России предусмотрены солидные штрафы: для физических лиц — до трех тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 250 тысяч рублей.Вместо того, чтобы оставлять деревья на улице, в феврале их можно сдать на переработку. До конца месяца продолжают действовать акции «Ёлочный круговорот», работают специализированные пункты приема. Новогодние деревья также принимают зоопарки и приюты для животных, где их используют в качестве корма или подстилки. Кроме того, елки можно отнести на площадки для крупногабаритного мусора.В конце января портал проводил опрос среди ростовчан. Оказалось, что горожане не спешат расставаться с новогодним настроением - около 70% горожан тогда не убрали новогодние украшения, в том числе и главную атрибут – ёлку.