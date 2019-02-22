В Ростове на 18 лет осудили мужчину за убийство пенсионерки



В Ростовском областном суде вынесли приговор мужчине, который убил пенсионерку. Виктора Троханенко обвиняли по следующим статьям: «Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни», «Покушение на убийство двух лиц» и «Убийство, сопряженное с разбоем».



Расправа произошла в Константиновске в 2017 году. Суд установил, что в ночь с 10 на 11 ноября мужчина незаконно попал в дом пожилой пары, чтобы похитить их имущество. Здесь он встретил хозяев дома и напал на них. Троханов причинил пенсионерам тяжкий вред здоровью. От полученных травм женщина скончалась, мужчину удалось спасти.



Подсудимого признали виновным. Ему назначили наказание в виде 18 лет колонии строгого режима.