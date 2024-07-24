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В Ростове из-за аварии жители Чкаловского остались без воды 24 июля

В Ростове из-за аварии жители Чкаловского остались без воды 24 июля
В Ростове коммунальная авария привела к массовому отключению воды в Чкаловском. С неудобствами 24 июля столкнулись тысячи жителей микрорайона.

Под отключения попали частные дома, расположенные в границах: переулок Мезенский — улица Славянская — улица Татарская — переулок Охотский — улица Фучика.

На месте порыва трубы работают специалисты. По информации городского департамента ЖКХ и энергетики, подачу воды планируют восстановить до конца суток.
Фото: Ростов.РУ
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