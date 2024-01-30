В Ростове ищут пропавшего без вести 7-летнего мальчика

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В Ростове разыскивают пропавшего 7-летнего мальчика. Информации о местонахождении Дмитрия Шепелева нет с 29 января.Мальчик ушел из дома на улице Октября в неизвестном направлении. Куда собирается Дима родителям не сообщил. Тогда семья испугалась, что с ним могло что-то случиться и обратилась в полицию за помощью. Затем к поискам подключили волонтеров.Школьник ростом 140 сантиметров и нормального телосложения. У него русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения он надел темно-синюю куртку, черные штаны, ботинки и серую вязанную шапку. С собой мальчик прихватил черный рюкзак.Если вы знаете, где может находиться ребенок, сообщите по телефонам: 88007005452 или 112.