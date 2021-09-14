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В Ростове из-за порыва водопровода несколько месяцев подтапливает дома

В Ростове из-за порыва водопровода несколько месяцев подтапливает дома
В Ростове из-за коммунальной аварии на водопроводе несколько месяцев подтапливает жилые дома. Об этом местные жители микрорайона Александровка рассказали в социальных сетях 16 сентября.

По их словам, порыв на улице 40 лет Победы, 73/17 появился еще летом. Тогда сотрудники электросетей выполняли работы и пробили коллектор. Однако исправлять ничего не стали - уехали. Через некоторое время горе-специалисты вернулись и заткнули дыру столбом. Проблему это не решило, вода по-прежнему растекается по близлежащим улицам, подтапливая сразу несколько домов.

Люди обеспокоены, что вскоре вода попадет в подвалы. Связаться с подрядчиком не получилось. Тогда они обратились в «Донэнерго», но там ответили, что проблемами водоснабжения не занимаются. В водоканале же рекомендовали позвонить в электросети - ведь столб принадлежит им. В итоге заявку нигде не приняли.

Жителям Александровки остается надеяться только на администрацию. Накануне они обратились туда за помощью. Администрация, по словам ростовчан, обещала найти ответственных и помочь до 20 октября.
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