Ростовчане организовали стихийный мемориал в память о погибших студентах в Перми
В Ростове-на-Дону почтили память людей, погибших при стрельбе в пермском университете. Стихийный мемориал горожане организовали 21 сентября на площади Гагарина.
Несмотря на пасмурный дождливый день, десятки горожан принесли цветы и зажгли свечи. Кроме того, слова скорби выразили все спортивные клубы Ростова.
Напомним, страшная трагедия случилась 20 сентября. Около 11 часов, когда в аудиториях шли занятия, на территорию вуза проник 18-летний студент с охотничьим ружьем. Стреляя, он зашел в корпус. В результате атаки пострадали десятки человек, еще восемь погибли. Люди прыгали из окон второго этажа, спасаясь от нападавшего.
Вскоре на место прибыли правоохранители. Во время задержания парень оказал сопротивление, из-за чего получил тяжелое ранение. Его госпитализировали.