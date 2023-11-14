В Ростове дорога на Западном превратилась в месиво из грязи и луж

Фото: СоцСети

В Ростове-на-Дону дорога на Мильчакова превратилась в месиво из грязи и луж. Кадры проезжей части опубликовали местные жители в соцсетях 14 ноября.По словам горожан, после сильного ливня дорогу на пересечении Мильчакова и Благодатной развезло. На кадрах видно, что проезжая часть усыпана ямами, в них образовались лужи. После проезжающих мимо машин остались глубокие следы.- Куплю сапоги-заброды для передвижения на Западном, - иронично подметил ростовчанин.Причиной тому стали дожди в донской столице. Однако и до наступления непогоды дорога требовала ремонта.Решат ли проблему, не сообщается. Пока ростовчанам следует быть аккуратнее на участке.