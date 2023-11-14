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В Ростове дорога на Западном превратилась в месиво из грязи и луж

В Ростове дорога на Западном превратилась в месиво из грязи и луж
В Ростове-на-Дону дорога на Мильчакова превратилась в месиво из грязи и луж. Кадры проезжей части опубликовали местные жители в соцсетях 14 ноября.

По словам горожан, после сильного ливня дорогу на пересечении Мильчакова и Благодатной развезло. На кадрах видно, что проезжая часть усыпана ямами, в них образовались лужи. После проезжающих мимо машин остались глубокие следы.

- Куплю сапоги-заброды для передвижения на Западном, - иронично подметил ростовчанин.

Причиной тому стали дожди в донской столице. Однако и до наступления непогоды дорога требовала ремонта.

Решат ли проблему, не сообщается. Пока ростовчанам следует быть аккуратнее на участке.
Фото: СоцСети
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