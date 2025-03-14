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В Ростове детская площадка стала больше напоминать декорации из фильма ужасов

В Ростове детская площадка стала больше напоминать декорации из фильма ужасов
В Ростове горожане жалуются на состояние детской площадки. Игровой комплекс находится во дворе дома № 116к в переулке Днепровском.

Местные жители отмечают, что игровая зона пришла в упадок. Горка сломана, лавочки разбиты, а песок в песочнице отсутствует уже несколько лет. Карусели проржавели, сиденья на них погнуты, а из некоторых деталей торчат гвозди.

В администрации города подтвердили, что проблема известна и уже подготовлена документация для ремонта. Работы планируется обсудить на заседании Ростовской-на-Дону городской Думы в июне 2025 года.

В ходе ремонта планируется установить новые ступени и покрасить игровые элементы.
Фото: сайт "Благоустройство города"
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