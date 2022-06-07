Жители Ростова жалуются на «убитые» детские площадки по всему городу

Фото: bg.rostov-gorod.ru

Современные благоустроенные детские площадки в Ростове-на-Дону можно встретить только в новеньких ЖК. Стоит прогуляться чуть дальше, свернуть по пути в какой-нибудь переулок (например, Днепровский), и там начинается кошмар.Ростовчане буквально атакуют портал городских проблем сообщениями об аварийных детских площадках. На улице - лето, и малышам нужно где-то играть, а подходящих мест для отдыха и прогулок нет.Жители дома № 124 в переулке Днепровском пожаловались на состояние детской площадки, расположенной за домом. Вместо благоустроенной площадки люди видят изорванный в клочья сетчатый забор, битое стекло под ногами и в песочнице, торчащие прутья от того же ограждения. Там не то что детям, там жутко находиться даже взрослым. На карусель малышей пускать нельзя, ведь сиденья разбиты, а механизм давно не работает. Из горки торчат куски металла, она полностью облезла и выглядит пугающе.Аналогичная ситуация - и на проспекте 40-летия Победы, 73/11. В аварийном состоянии находятся горка и качели. Песочницу и вовсе выбросили в мусорку.Родителям страшно отпускать своих детей на такие площадки. Если ребенок будет играть там, он может пораниться или упасть.На портале благоустройства на каждое сообщение назначают исполнителя, однако ничего не меняется. По всему городу - десятки, а то и сотни таких опасных площадок. Проблему нужно решать сейчас, а не тогда, когда поранится кто-нибудь из детей.