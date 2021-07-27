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В Ростове бывшего военного осудили за ДТП с погибшим

В Ростове бывшего военного осудили за ДТП с погибшим

В Ростове бывшего военного Данила Болматова приговорили к пяти с половиной годам тюрьмы за ДТП с погибшим. Об этом стало известно 29 июля.

По данным Ростовского военного гарнизонного суда, вечером 8 апреля Болматов сел за руль своей «Киа Спектра» выпившим. Вместе со своим 33-летним товарищем они решили направиться в автономный полевой лагерь. По дороге из хутора Александровка-2 в хутор Чкалова Мясниковского района приятели наткнулись на яму.

В результате ДТП машина улетела в кювет и перевернулась. Данил смог выбраться из машины самостоятельно. После этого он обнаружил своего пассажира с многочисленными травмами. Водитель вызвал скорую, однако медики не успели спасти пострадавшего. Он скончался.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть». И уже через год суд вынес ему приговор. Его осудили на пять с половиной лет и обязали выплатить моральную компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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