Фото: Правительство РО

В Ростове будет ограничено движение транспорта из-за подготовки к параду на 9 мая. Информацию об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации города.Первые репетиции провести 2 и 4 мая, а 3 мая — резервный день. Действие ограничений начнется с 18:00 до 01:00, движение перекроют на Театральной площади, улице Большой Садовой вплоть до проспекта Ворошиловского, по всей длине улицы Советской, а также на улице 20-я Линия на участке между проспектом Шолохова и площадью Карла Маркса. Нельзя будет проехать по проспекту Шолохова, улице Большой Садовой, Ворошиловскому проспекту, Красноармейской улице, улице Ченцова, проспекту Кировскому и проспекту Театральному в связи с прохождением механизированной колонны.Генеральная репетиция празднования состоится 7 мая. Кроме того, с 6:00 до 14:00 будет закрыт Театральный проспект между улицами Максима Горького и Социалистической, улица Максима Горького от Крепостного до Театрального. Также ограничения коснуться улицы Ченцова на участке между Театральным и Каяни.Аналогичные ограничения с 06:00 до 14:00 будут действовать в день Победы — 9 мая.