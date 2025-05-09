Фото: Ростовский зоопарк

Тигренка Жигера из Ростовского зоопарка перевезут в Калининград. Об этом стало известно 9 мая из соцсетей зоопарка донской столицы.Переезд состоится в рамках программы по сохранению вида, цель которой — создать пару для Жигера и продолжить разведение амурских тигров.Амурский тигр — один из самых редких подвидов тигров, включенный в Красную книгу России. По последним данным на начало 2024 года, численность этих животных увеличилась и составляет около 750 особей.