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Тигренка Жигера из Ростовского зоопарка перевезут в Калининград

Тигренка Жигера из Ростовского зоопарка перевезут в Калининград
Тигренка Жигера из Ростовского зоопарка перевезут в Калининград. Об этом стало известно 9 мая из соцсетей зоопарка донской столицы.

Переезд состоится в рамках программы по сохранению вида, цель которой — создать пару для Жигера и продолжить разведение амурских тигров.

Амурский тигр — один из самых редких подвидов тигров, включенный в Красную книгу России. По последним данным на начало 2024 года, численность этих животных увеличилась и составляет около 750 особей.
Фото: Ростовский зоопарк
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