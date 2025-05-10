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В Ростовской области произошла смертельная авария с автобусом Элиста – Воронеж

В Ростовской области произошла смертельная авария с автобусом Элиста – Воронеж
На автодороге Морозовск – Цимлянск водитель «Оки» погиб в аварии с автобусом. ДТП произошло 9 мая на 51-м километре трассы.

По предварительным данным, 58-летний мужчина на «Оке» двигался около 23:40. На затяжном правом повороте он выехал на «встречку». Машину занесло, и она врезалась в движущийся автобус.

В момент столкновения в салоне общественного транспорта находились 52 туриста и два водителя. К счастью, из пассажиров никто не пострадал.

В Госавтоинспекции Ростовской области сообщили, что водитель легковушки скончался на месте.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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