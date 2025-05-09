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В Ростове 9 мая состоялся салют в честь Дня Победы

В Ростове 9 мая состоялся салют в честь Дня Победы
В Ростове-на-Дону 9 мая состоялся салют в честь Дня Победы. Яркие огни озарили небо над городом, несмотря на сильный дождь.

Местные жители опасались, что из-за непогоды запуск фейерверков будет отменён, но мероприятие всё же прошло.

В воздухе прогремели 30 залпов артиллерийских орудий, добавив торжественности празднику.

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне началось с парада на Театральной площади. В этом году мероприятие прошло при зрителях. Сотни ростовчан пришли, чтобы увидеть торжественное шествие.
Фото: Соцсети.
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