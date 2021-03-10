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В Ростове автомобилисты встали в пробку на Коммунистическом из-за аварии

В Ростове автомобилисты встали в пробку на Коммунистическом из-за аварии
В Ростове на Западном из-за столкновения трех машин парализовало движение. Авария произошла утром 12 марта. Автомобилисты с трудом проезжают проспект Коммунистический. Скорость передвижения не превышает 10 километров в час.

Затор тянется от улицы Города Ле-Ман до Малиновского. ДТП повлияло и на прилегающую улицу Города Ле-Ман. Общая протяженность пробки составляет около километра. Автомобилистам рекомендуется заранее выбирать пути объезда.

Информация о пострадавших и причинах аварии станет известна позже.

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