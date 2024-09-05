В Ростове 8 сентября ограничат движение транспорта из-за литургии в кафедральном соборе
В Ростове 8 сентября будет ограничено движение транспорта из-за проведения литургии в кафедральном соборе. Информацию об этом сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.
В этот день в соборе пройдут торжества в честь иконы Божией Матери «Донская». В связи с этим будет ограничено движение транспорта по улице Московской, на участке от проспекта Будённовского до переулка Семашко.
Напоминаем, что с 7 сентября по 25 декабря на Богатяновском Спуске, в районе дома № 3А, будет частично ограничено движение транспорта и пешеходов.