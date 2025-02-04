В Ростове 4 февраля из-за снегопада упали 129 деревьев

Фото: УГОЧС Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону 4 февраля упали 129 деревьев из-за непогоды. Об этом информируют в донском УГОЧС.На донской регион 4 февраля обрушилась метель. Из-за неблагоприятной погоды улицы утонули в сугробах. Из-за снегопада на трассе М-4 «Дон» образовались многокилометровые пробки. На автодороге развернули 17 пунктов обогрева. Также в режим повышенной готовности перевели коммунальные службы.Стихия повалила 129 деревьев в первую половину дня. Больше всего аварийных растений в Советском и Октябрьском районах города. Из этого числа ликвидировали последствия падений 28 деревьев и 25 уже убрали.