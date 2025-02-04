Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове 4 февраля из-за снегопада упали 129 деревьев

В Ростове 4 февраля из-за снегопада упали 129 деревьев
В Ростове-на-Дону 4 февраля упали 129 деревьев из-за непогоды. Об этом информируют в донском УГОЧС.

На донской регион 4 февраля обрушилась метель. Из-за неблагоприятной погоды улицы утонули в сугробах. Из-за снегопада на трассе М-4 «Дон» образовались многокилометровые пробки. На автодороге развернули 17 пунктов обогрева. Также в режим повышенной готовности перевели коммунальные службы.

Стихия повалила 129 деревьев в первую половину дня. Больше всего аварийных растений в Советском и Октябрьском районах города. Из этого числа ликвидировали последствия падений 28 деревьев и 25 уже убрали.
Фото: УГОЧС Ростова-на-Дону
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.