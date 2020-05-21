В Ростове 30 мая будет запрещена продажа алкоголя
Фото: ru.foodmara.com
Продажа алкоголя будет запрещена в Ростове 30 мая. Об этом сообщили в Управлении торговли и бытового обслуживания администрации города.
Ограничение на реализацию спиртного вводится в соответствии с региональным законом о запрете продажи такой продукции в День последнего звонка.
- Установлен полный запрет розничной продажи алкогольной продукции в День последнего звонка – 30 мая 2020 года, а также в Международный день защиты детей – 1 июня 2020 года, - уточнили в мэрии.
Добавим, что, несмотря на отмену в школах массовых мероприятий, запрет на продажу алкоголя действует. Он не распространяется на кафе и другие заведения общепита, однако в эти дни они не работают.
Напомним, с 25 мая в Ростовской области возобновляют работу магазины непродовольственных товаров, а с 1 июня в детских садах откроют дежурные группы. Вместе с тем, в регионе пока не отменена самоизоляция и продолжает действовать масочный режим. Снять ограничения пока не позволяет высокий коэффициент распространения коронавирусной инфекции.