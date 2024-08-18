В Ростове 19 августа ожидается массовое отключение света

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Жители Ростова в начале рабочей недели останутся без света. Массовые отключения пройдут 19 августа.В понедельник, 19 августа, с 9:00 до 17:00 без света останутся жители улиц Искусственной, 18-28, 25-45; Н. Нольной, 7-15, 32-56; 1-я Линия, 31-77, 40-68; 3-я Линия, 35-71, 34-60; 5-я Линия, 31-57, 26-56; 1-й Пролетарской, 83-97, 78-102; Мясникова, 102-108.Также в это время лампочки погаснут в домах на улицах Калужской, 50-70, 53-71; Глинки, 54-70, 51-71; Мурманской, 54-72, 43-65; Арефьева, 56-66; Тихого Дона, 49-59 и на улице 20 лет Октября, 71-75; Таганрогском шоссе, 1-3, 2-6, 144, 144А; в переулках Нефтяном; Элеваторном; Машиностроительном; на улицах Факельной; Напорной; в переулке Нефтекачка; с/т «Восход», с/т «Восход-2», с/т «Малинка».В этот же день с 9:00 до 16:00 электроэнергию отключат у жителей на улицах Беляева, 7/1, 9, 11, 11/1, 13/58; Солнечной и 2-й Циолковского.Причиной неудобств стал ремонт электрооборудования.