В Ростове 16-летний парень получил срок за смертельную аварию

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове осудили 16-летнего парня за смертельное ДТП. Его признали виновным.Страшная авария произошла 26 февраля 2023 года. В тот вечер еще 15-летний водитель «Форда Фокуса» катал друзей по городу. Около часа ночи юноша двигался по улице Каскадной. В районе дома № 60 иномарку занесло. Несовершеннолетний автомобилист не справился с управлением. Легковушка съехала с проезжей части и на полном ходу врезалась в дерево.В ДТП погиб 16-летний парень. Двое его ровесников, а также водитель и 15-летняя пассажирка получили травмы. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека, если оно совершено лицом, не имеющим права управления транспортом».— В ходе расследования молодой человек полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении, — уточнили в СУ СКР по Ростовской области.Парня приговорили к трем годам воспитательной колонии. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, два года.