Водитель BMW из Ростова получил штрафы за нарушение ПДД на полмиллиона рублей



Ростовчанин получил штрафы за нарушение ПДД на сумму более чем полмиллиона рублей.



По данным ГИБДД, за два года сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений выписали 31-летнему водителю BMW X5 563 штрафа. Общая сумма по всем штрафам составила 578 100 рублей.

- В течение этого времени водитель регулярно превышал скоростной режим, ездил по полосе, предназначенной для общественного транспорта, и нарушал правила парковки, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



Автомобиль нарушителя обнаружили с помощью камер уличного наблюдения. Иномарка была припаркована на улице Чехова. Вместе с судебными приставами машину эвакуировали на спецстоянку в Мясниковском районе.



Теперь ростовчанин сможет вернуть свой автомобиль только после оплаты всех штрафов.