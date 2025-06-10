В преддверии Дня медицинского работника Александр Скрябин вручил заслуженные награды врачам

Фото: Администрация Ростова.

В Ростове состоялось торжественное мероприятие, которое посвящено Дню медицинского работника. В мероприятии принял участие глава города Александр Скрябин.Гостями мероприятия стали лучшие представители медицинской отрасли города – терапевты, анестезиологии-реаниматологи, хирурги, стоматологи, кардиологии, медицинские сестры.За вклад в развитие медотрасли и заслуги перед городом Ростовом Александр Скрябин вручил медработникам заслуженные награды.- Я рад, что есть день в году, когда нам выпадает возможность сказать еще раз вам спасибо за каждодневный труд, за самопожертвование, за милосердие и сострадание, за неравнодушный подход к делу, - обратился к врачам Александр Скрябин. - Вы – герои нашего времени! Желаю вам и вашим семьям мира и благополучия, успехов, неисчерпаемой энергии. И самое главное - крепкого здоровья!Не забыли и про медработников, которые выполняют свой профессиональный долг в зоне СВО. Они проявляют себя по-настоящему героически, помогая солдатам приблизить общую победу.