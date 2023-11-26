В последний понедельник ноября на Дону ветер усилится до 30 м/с

Фото: Денис Демков.

Последний понедельник ноября в области будет очень холодным. 27 ноября в регионе ветер усилится до 30 метров в секунду. Опасное явление ожидается во всех муниципалитетах.Из-за порывов воздушных масс возможны обрывы ЛЭП, падения веток, шифера, столбов, а также плохо закрепленных конструкций. В этот день также прогнозируются дождь и мокрый снег. Автомобилистам стоит быть предельно внимательными на дорогах - соблюдать ПДД и избегать крутых маневров.