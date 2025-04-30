В подземном переходе на проспекте Ленина восстановят решетку ливневки к 1 мая
В Ростове-на-Дону в подземном переходе на проспекте Ленина восстановят решётку ливневой канализации. Об этом стало известно от администрации города.
Ранее горожане сообщили о том, что в туннельной части подземного перехода продавилась решётка дождеприёмника. Это создавало опасность для пешеходов, которые могли попасть в ловушку и получить серьёзные травмы.
Местные власти отреагировали на проблему. 29 апреля специалисты прибыли на место и установили временную решётку, чтобы обеспечить безопасное передвижение пешеходов на этом участке.
К 1 мая планируется полностью завершить основные работы по восстановлению решётки.