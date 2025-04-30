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В Ростове новый автобусный маршрут соединит СЖМ, центр и Ростовское море

В Ростове новый автобусный маршрут соединит СЖМ, центр и Ростовское море
В Ростове новый автобусный маршрут соединит СЖМ, центр города и Ростовское море. Об этом проинформировал "Ростовский городской транспорт".

Межмуниципальный маршрут № 112, который обслуживает посёлок Октябрьский в Щепкинском сельском поселении Аксайского района, продлили до Центрального рынка Ростова-на-Дону.

В настоящее время автобусы, следующие по маршруту, разворачиваются на площади Космонавтов, где расположена остановка «Поликлиника № 16». В скором времени на проспектах Космонавтов, Михаила Нагибина и Ворошиловском начнут курсировать шесть автобусов среднего класса.

Сохраняется и прежняя часть маршрута: движение по проспекту Королёва, улицам Штахановского, Вятской, Орской и Алябьева (через микрорайоны «Чкаловский» и «Ростовское море»).

На данный момент стоимость проезда не определена. Её установит перевозчик. Льготы на маршруте не предусмотрены, за исключением региональных.
Фото: Ростовский городской транспорт
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