В Ростове новый автобусный маршрут соединит СЖМ, центр и Ростовское море

Фото: Ростовский городской транспорт

В Ростове новый автобусный маршрут соединит СЖМ, центр города и Ростовское море. Об этом проинформировал "Ростовский городской транспорт".Межмуниципальный маршрут № 112, который обслуживает посёлок Октябрьский в Щепкинском сельском поселении Аксайского района, продлили до Центрального рынка Ростова-на-Дону.В настоящее время автобусы, следующие по маршруту, разворачиваются на площади Космонавтов, где расположена остановка «Поликлиника № 16». В скором времени на проспектах Космонавтов, Михаила Нагибина и Ворошиловском начнут курсировать шесть автобусов среднего класса.Сохраняется и прежняя часть маршрута: движение по проспекту Королёва, улицам Штахановского, Вятской, Орской и Алябьева (через микрорайоны «Чкаловский» и «Ростовское море»).На данный момент стоимость проезда не определена. Её установит перевозчик. Льготы на маршруте не предусмотрены, за исключением региональных.