Ростовские археологи обнаружили редкий экзотический сосуд

Фото: ГАУК РО «Донское наследие»

В ходе археологических изысканий на территории Ростовской области была выявлена редкая керамическая утварь. Об этой примечательной находке сообщили в ГАУК РО «Донское наследие».При прокладке водовода, предназначенного для соединения донской дельты с ДНР, археологи обнаружили захоронения, датируемые I веком нашей эры. По мнению экспертов, данная находка является частью некрополя древнего города Танаис.В погребениях первого века нашей эры, найденных в водораздельной зоне некрополя Танаиса, среди керамических изделий выделяется уникальная сероглиняная посуда. Особый интерес представляет кувшин ойнохоя, предназначенный для вина, с широким горлом, разделенным на три сливных носика.Необычная форма горловины позволяла виночерпию наполнять сразу три стоящих рядом чаши, совершая вращательные движения кистью, практически не используя локоть. Этот уникальный "тройной" сосуд является редким образцом ритуальной утвари. Первоначально в обрядах применялись два отдельных сосуда, но впоследствии их стали изготавливать как единое целое из одного куска глины.Следует подчеркнуть, что отличительной чертой этого древнего комплекса является своеобразный погребальный обряд. Усопших погребали в деревянных сооружениях, по форме напоминающих лодки.