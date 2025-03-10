Освещение в подземном переходе на Большой Садовой в Ростове восстановят до 11 марта

Фото: Дондей

Представители городской администрации Ростова сообщили, что освещение в подземном переходе Большая Садовая/Университетский восстановят до 11 марта.Ранее портал DonDay 9 марта рассказал, что неизвестные уже в третий раз сорвали светильник в подземке. В мэрии добавили, что работы по возобновлению освещения завершатся в ближайшие дни.«Просим жителей города отнестись с пониманием и при выявлении данных фактов информировать правоохранительные органы», — отметили местные власти.Вероятно, стоит поставить видеокамеры, чтобы в случае очередного акта вандализма найти и наказать виновных.