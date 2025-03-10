Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Освещение в подземном переходе на Большой Садовой в Ростове восстановят до 11 марта

Освещение в подземном переходе на Большой Садовой в Ростове восстановят до 11 марта
Представители городской администрации Ростова сообщили, что освещение в подземном переходе Большая Садовая/Университетский восстановят до 11 марта.

Ранее портал DonDay 9 марта рассказал, что неизвестные уже в третий раз сорвали светильник в подземке. В мэрии добавили, что работы по возобновлению освещения завершатся в ближайшие дни.

«Просим жителей города отнестись с пониманием и при выявлении данных фактов информировать правоохранительные органы», — отметили местные власти.

Вероятно, стоит поставить видеокамеры, чтобы в случае очередного акта вандализма найти и наказать виновных.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.