В парке у «Ростов Арены» поставят арку за 7,9 миллиона рублей

Фото: госзакупки.

В Ростове МАУ парк культуры и отдыха «Левобережный» поставит арку за 7,9 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 1 марта.В контракте указано, что арку разместят на входе в парк - на улице Левобережной, 3А. Высота ее составит около девяти метров, а ширина - 15. На одной из верхних реек будет надпись: «Парк культуры и отдыха «Левобережный» с символическим изображением эмблемы парка. Каркас сделают из металлических конструкций, облицованных деревянными брусками. С двух сторон от арки разместят площадки для цветов, а ночью будут включать подсветку.На выполнение работ дается всего три месяца. Услуга обойдется в 7,9 миллиона рублей. Оплатить строительные работы по благоустройству парка планируют за счет средств городского бюджета.