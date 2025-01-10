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В парке «Лога» выхаживают брошенных мамой козлят

В парке «Лога» выхаживают брошенных мамой козлят
В парке «Лога» в Ростовской области сотрудники выкармливают двух осиротевших козлят. Об этом рассказали работники в соцсетях 9 января. 

Зоологи кормят малышей четыре раза в день. Кузе уже восемь недель, а Тосе — всего три. Кузя более активный, выпивает свое молочко быстро. Иногда проявляет нетерпение и начинает кружить вокруг подружки, заглядывать в ее бутылочку и всячески показывать, что ему скучно.

Работники парка шутливо называют Кузю торопыгой за его неусидчивость. Они рассказывают, что козлята очень игривы и любят грызть все, что попадется им на глаза.
Фото: соцсети
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