В парке «Лога» выхаживают брошенных мамой козлят

Фото: соцсети

В парке «Лога» в Ростовской области сотрудники выкармливают двух осиротевших козлят. Об этом рассказали работники в соцсетях 9 января.Зоологи кормят малышей четыре раза в день. Кузе уже восемь недель, а Тосе — всего три. Кузя более активный, выпивает свое молочко быстро. Иногда проявляет нетерпение и начинает кружить вокруг подружки, заглядывать в ее бутылочку и всячески показывать, что ему скучно.Работники парка шутливо называют Кузю торопыгой за его неусидчивость. Они рассказывают, что козлята очень игривы и любят грызть все, что попадется им на глаза.