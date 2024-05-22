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В парке «Лога» в Ростовской области на свет появились 36 хамелеонов

В парке «Лога» в Ростовской области на свет появились 36 хамелеонов
В парке «Лога» в Ростовской области на свет появились 36 хамелеонов. Радостным событие 21 мая поделились сотрудники зоосада.

Самка хамелеона впервые стала мамой. В сентябре прошлого года заложили 65 яиц. Через шесть месяцев, 10 марта, вылупились 36 хамелеонов.

Чтобы появиться на свет, малыши прорезают яйцо так называемым «яйцевым зубом» и только через несколько часов вылезает из скорлупы.

- Сначала хамелеонов рассаживали по группам, основываясь на возрасте, затем киперы экзотариума объединяли их в группы, исходя из их размеров, - рассказали в зоосаде.

У всех хамелеонов индивидуальный организм и свой характер, несмотря на то, что они еще совсем крохи. Малыши пьют много воды, поэтому террариум, где они содержатся, опрыскивают несколько раз в сутки. Кормят их мелкими туркменскими тараканами и сверчками два раза в день.
Фото: парк
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