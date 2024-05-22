Фото: парк

В парке «Лога» в Ростовской области на свет появились 36 хамелеонов. Радостным событие 21 мая поделились сотрудники зоосада.Самка хамелеона впервые стала мамой. В сентябре прошлого года заложили 65 яиц. Через шесть месяцев, 10 марта, вылупились 36 хамелеонов.Чтобы появиться на свет, малыши прорезают яйцо так называемым «яйцевым зубом» и только через несколько часов вылезает из скорлупы.- Сначала хамелеонов рассаживали по группам, основываясь на возрасте, затем киперы экзотариума объединяли их в группы, исходя из их размеров, - рассказали в зоосаде.У всех хамелеонов индивидуальный организм и свой характер, несмотря на то, что они еще совсем крохи. Малыши пьют много воды, поэтому террариум, где они содержатся, опрыскивают несколько раз в сутки. Кормят их мелкими туркменскими тараканами и сверчками два раза в день.