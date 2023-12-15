В общественном штабе по наблюдению обсудили подготовку к выборам 2024 года

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В общественном штабе по наблюдению за выборами обсудили подготовку в рамках избирательной кампании 2024 года. Заседание состоялось 13 декабря. В нем приняли участие заместитель руководителя Общественной палаты Ростовской области, первый зампредседателя Общественной палаты РО Юрий Зерщиков, председатель комиссии Общественной палаты РО по экономической политике, предпринимательству, инновациям, туризму и торговому развитию Александр Нечушкин.В ходе встречи спикеры отметили, что обучающие мероприятия для общественных наблюдателей на избирательные участки начнутся с 18 декабря.— Уже через несколько дней проведем обучение в восьми районах Ростова-на-Дону, а после новогодних праздников будут проведены обучающие мероприятия во всех муниципальных образованиях Ростовской области, — рассказал Юрий Зерщиков. — Планируем обучить 6,7 тысячи наблюдателей. Такое количество людей поможет снизить нагрузку на избирательных участках.Отдельно подняли вопрос нововведений в обучении наблюдателей. По словам Александра Нечушкина, они помогут провести обучающий процесс ещё эффективнее.— В декабре будет проводиться серьезная подготовка общественных наблюдателей. Добавлено больше практик в обучение, чтобы наблюдатели смогли правильно и вовремя среагировать на любую нестандартную ситуацию. Еще одним очень важным фактором можно назвать и то, что мы не приглашаем в Ростов из области наблюдателей для обучения, а наши преподаватели самостоятельно выезжают в муниципальные образования. Что еще важно: наши наблюдатели — это уже опытные люди, которые неоднократно принимали участие в выборах и знают, что такое избирательный процесс. К ним относятся эксперты, доктора наук и политологи, — прокомментировал Александр Нечушкин.Полностью завершить обучение планируют к концу января 2024 года.Скорее всего, на Дону будет доступно электронное голосование. В ходе заседания спикеры отметили, что в 2021 году эта форма голосования хорошо себя зарекомендовала. В будущем эту систему планируют и дальше развивать.