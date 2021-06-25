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В Новошахтинске мать, истязавшая 7-летнюю дочь, останется в СИЗО до декабря

В Новошахтинске мать, истязавшая 7-летнюю дочь, останется в СИЗО до декабря
В Новошахтинске мать 7-летней девочки останется в следственном изоляторе еще на полгода. Ее вместе с отчимом ребенка обвиняют в причинении физических и психических страданий, совершенных в отношении несовершеннолетнего.

По версии следствия, 24-летняя девушка вместе с 23-летним супругом издевались над своей маленькой дочкой. Пара не кормила и жестоко избивала ребенка. Кроме того, девочку связывали по рукам и ногам с помощью веревок или колготок, чтобы ограничить свободу передвижения.

Как сообщал Rostov.ru, связанную дочь обнаружили в квартире матери 2 апреля. По словам очевидцев, ребенок от голода жевал одеяло. На руках девочки были кровоподтеки.

Ребенка отвезли в больницу и оказали необходимую медпомощь. Полиция в это время разыскала и задержала родителей-садистов. Супругов заключили под стражу.

- Уголовное дело поступило в суд с постановлением следователя о применении к обвиняемому принудительной меры медицинского характера ввиду наличия у лица психического расстройства, - прокомментировали в пресс-службе судов Ростовской области.

Мать девочки пробудет в СИЗО до 17 декабря. Следующее заседание состоится 14 июля.

Отчим же предстанет перед судом 30 июня.

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