В Новошахтинске мать и отчима, истязавших 7-летнюю девочку, заключили под стражу
В Новошахтинске мать и отчима 7-летней девочки заключили под стражу. Они подозреваются в истязании ребенка, совершенного группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, 24-летняя девушка вместе с 23-летним супругом издевалась над маленькой дочкой. Пара не кормила и жестоко избивала ребенка. Кроме того, девочку связывали по рукам и ногам с помощью веревок или колготок, чтобы ограничить свободу передвижения.
Связанную дочь обнаружили дома у ее матери 2 апреля. По словам очевидцев, ребенок от голода жевал одеяло. На руках девочки остались кровоподтеки.
Прибывшие медики забрали ее в больницу, а полиция занялась поисками матери-садистки. Вскоре ее нашли и задержали вместе с мужем.
- В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.
В ведомстве добавили, что в ближайшее время молодая пара предстанет перед судом. Им грозит до семи лет лишения свободы.