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В Новошахтинске мать и отчима, истязавших 7-летнюю девочку, заключили под стражу

В Новошахтинске мать и отчима, истязавших 7-летнюю девочку, заключили под стражу
В Новошахтинске мать и отчима 7-летней девочки заключили под стражу. Они подозреваются в истязании ребенка, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, 24-летняя девушка вместе с 23-летним супругом издевалась над маленькой дочкой. Пара не кормила и жестоко избивала ребенка. Кроме того, девочку связывали по рукам и ногам с помощью веревок или колготок, чтобы ограничить свободу передвижения.

Связанную дочь обнаружили дома у ее матери 2 апреля. По словам очевидцев, ребенок от голода жевал одеяло. На руках девочки остались кровоподтеки.

Прибывшие медики забрали ее в больницу, а полиция занялась поисками матери-садистки. Вскоре ее нашли и задержали вместе с мужем.

- В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время молодая пара предстанет перед судом. Им грозит до семи лет лишения свободы.

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