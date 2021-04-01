Прокуратура Ростовской области начала проверку информации об истязании ребенка
Прокуратура Ростовской области организовала проверку информации об истязании ребенка. 8-летнюю девочку обнаружили 2 апреля.
По словам очевидцев, местная жительница города Новошахтинск жестоко издевалась над своей дочерью. Связанный голодный ребенок жевал одеяло. На руках девочки остались кровоподтеки.
- Прокуратурой области организована проверка соблюдения федерального законодательства, - добавили в надзорном ведомстве Ростовской области.
Девочка сейчас находится в детской больнице, а полиция разыскивает ее мать.