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Прокуратура Ростовской области начала проверку информации об истязании ребенка

Прокуратура Ростовской области начала проверку информации об истязании ребенка
Прокуратура Ростовской области организовала проверку информации об истязании ребенка. 8-летнюю девочку обнаружили 2 апреля.

По словам очевидцев, местная жительница города Новошахтинск жестоко издевалась над своей дочерью. Связанный голодный ребенок жевал одеяло. На руках девочки остались кровоподтеки.

- Прокуратурой области организована проверка соблюдения федерального законодательства, - добавили в надзорном ведомстве Ростовской области.

Девочка сейчас находится в детской больнице, а полиция разыскивает ее мать.

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