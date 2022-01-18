В новом году жители Ростовской области увидят 10 уникальных астрономических событий

Фото: Юлия Новосад; v-kosmose.com.

Самые яркие и мощные звездопады, лунные и солнечное затмения, а также противостояние Марса - все это смогут увидеть жители Ростова и области в 2022 году. Об уникальных астрономических событиях Rostov.ru рассказал лектор ростовской астрономической обсерватории Николай Дёмин.Первое из них можно наблюдать уже в мае. Частное лунное затмение произойдет 16-го числа. Его увидят жители западных районов региона: Мясниковского, Неклиновского, Куйбышевского и Матвеево-Курганского.На всей европейской части России можно наблюдать частное солнечное затмение. Его фаза составит от 0,5 в Калининградской области до 0,9 на Северном Урале. В донском регионе солнце будет закрыто на 67% (фаза составит 0,67). Уникальное явление можно увидеть 25 октября.Второе лунное затмение произойдет 8 ноября, и увидят его только жители восточных муниципалитетов. В их числе - Зимовниковский, Пролетарский, Орловский и Дубовский районы.Еще одно необычное явление ждет жителей Ростова и области в конце года. В ноябре начнется противостояние Марса, а 8 декабря планеты окажутся в точке максимального сближения.- В это время появятся наиболее благоприятные условия для наблюдения за красной планетой, - поделился Николай Дёмин. - Расстояние от Земли до Марса составит около 82 миллионов километров. Даже с небольшими любительскими телескопами можно будет рассмотреть полярные шапки планеты (прим. - области на поверхности, покрытые льдом). На Земле они находятся в Арктике и Антарктиде. Кроме того, станут доступны для наблюдений наиболее заметные детали альбедо - поверхности, отличающиеся своей яркостью.По словам ученого, подобные явления случаются каждые два земных года. Земля и Марс - космические соседи. Из-за вытянутой орбиты красной планеты при каждом противостоянии эти планеты находятся в разных местах своих орбит. Поэтому и расстояние между ними всегда разное. Как правило, наименьшее расстояние достигается ближе к 28 августа. В этот день Земля находится ближе всего к Марсу - между ними менее 60 миллионов километров. Такие противостояния называют великими. Однако они случаются раз в 15-17 лет. Последний раз этот феномен наблюдали 27 июля 2018 года. Следующее великое противостояние ожидается 15 сентября 2035 года.Не обойдется в этом году и без красивейших звездопадов. Ближайший из них, Лириды, можно увидеть 22 апреля. В следующем месяце, 4 мая, ожидается пик эта-Аквариды. Летом жители донской столицы и региона смогут наблюдать самый мощный поток - Персеиды. Пик его активности приходится на 12 августа. Осенью метеорный дождь пройдет 21 октября. В районе созвездия Ориона можно увидеть до 20 падающих «звезд». 12 ноября доступным для наблюдения станет поток Тауриды, а 16 - Леониды.