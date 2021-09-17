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В ноябрьские праздники увеличат количество поездов на рейсе Ростов – Роза Хутор

В ноябрьские праздники увеличат количество поездов на рейсе Ростов – Роза Хутор
Во время ноябрьских праздников введут дополнительный рейс Ростов – Роза Хутор. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД 20 сентября.

Поезд № 618/617 отправится из донской столицы 3 ноября в 21:45. На следующий день в 10:26 транспорт прибудет в Розу Хутор. Обратный рейс запланирован на 7 ноября в 18:17. В Ростов-на-Дону пассажиры доберутся 8-го числа в 10:38.

Поезд будет останавливаться на станциях Краснодар-1, Горячий Ключ, Туапсе и Адлер.

Всего в эти даты, с 3 по 7 ноября, в России запустят около 160 дополнительных рейсов на самые востребованные направления. В их числе: Москва – Санкт-Петербург/Казань/Пенза; Санкт-Петербург – Киров, Нижний Новгород – Ижевск и множество других.

Напомним, 4 ноября в России отмечают День народного единства, а 7-го – День Великой Октябрьской революции.
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