В начале недели в Ростове грядет масштабное отключение света



В начале недели в Ротсове грядет масштабное отключение света. Жители города останутся без электричества 12 августа. Об этом рассказали в компании «Донэнерго».



Известно, что с 10 до 12 часов отключения электричества пройдут в домах на переулке Крепостном, 13 – 59, 24 – 64, 30/30, 43/98; на улице Очаковской, 25 – 61, 28 – 56 и улице Красных Зорь, 105 – 139, 110 – 136.



С 9 до 17 часов отключения света затронут еще больше ростовчан. В список попали следующие адреса: проспект 40-летия Победы, 57А, 61/2, 61/3, 61/4, 63, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 67, 67/3; улица М. Горького, 268, 270, 272, 274, 295; переулок Персиановский; проспект Театральный; переулок Сумский; улица Каяни, 11 – 13; улица Боряна, 3 – 29, 6 – 28; ул. Фурмановская, 45 – 55, 54 – 80; улица Армянская; переулок Кошевого, 29 – 75, 30 – 80; улица Алагирская; переулок Ялтинский, 23 – 77, 30 – 62; улица Односторонняя, 1 – 27; переулок Батумский, 28-56; улица Баграмяна; улица Вологодская, 26-36; улица Каменобродская, 1 – 31, 2 – 14; улица Новополоцкая; улица Каракумская, 1 – 26, 2 – 24.



Сообщается, что отключения связаны с профилактическими работами.

