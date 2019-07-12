В первой половине недели в Ростове сотни домов останутся без электричества



В первой половине недели сотни домов Ростова-на-Дону останутся без электричества. Об этом рассказали в «Донэнерго».



В понедельник, отключения света произойдут в домах, расположенных по следующим адресам: ул. Промышленная, 1 - 35; ул. Журавлёва, 102; ул. Селиванова, 35 - 49; пер. Столярный, 1 - 11, 2 - 12; ул. Ищенко, 2 - 8, 5 - 15; ул. Инструментальная, 11 - 23; ул. Ивахненко, 2 - 10, 7 - 11; пр. Мира, 11 - 21; ул. Суворова, 111. Отключения продлятся с 9 до 16 часов.



В этот же день, 15 июля, на час дольще света не будет по таким адресам: ул. Степана Разина, 19-31, пер. Запорожской, 1-13, 2-10; пер. Контактный, 73-95; ул. Никитина, 2-24; пер. Тупик Толмачева, 1-9; Собино, 2-78, 3-79; пр. Шолохова, 158; ул. Минераловодской, 1-57, 2'46; 74-94, 44в; ; пер. Короткий, 1-15, 2-10; ул. Толмачева, 1б, 2; пер. Депутатской, 2-28; пер. Выборгской, 31-49, 44-60; ул. Республиканская, 1-53, 2-64; пер. Рыбный, 1-9, 2-18.



С 15 по 16 июля без удобств придется обойтись тем, кто проживает в садовых товариществах: «Малинка», «Восход», «Восход-2». Свет будут выключать в следующих домах: ул. Искусственная, 29; пер. Краснофлотский, 22 секция е, 4д, 4ж, 4г. Кроме того, электричества не будет на переулке Элеваторном, улице Малиновского, переулке Машиностроительном, Таганрогском шоссе, пер. Нефтяном и пер. Нефтекачка.



С 15 по 17 отключения затронут следующие улицы: Каракумской, Алагирской, Вологодской, Новополоцкой, Боряна, Баграмяна, Армянской, Односторонней, Каменобродской. Также без электричества останутся жители переулков Сумского и Персиановского.

