Из-за угрозы взрывов в Ростовской области ввели режим повышенной готовности

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В Ростовской области введен режим повышенной готовности из-за угрозы чрезвычайной ситуации, вызванной взрывами. Распоряжение подписал глава региона Юрий Слюсарь. Документ опубликовали на портале правовой информации региона 7 марта.В распоряжении сказано, что в регионе должен быть обеспечен контроль за восстановлением и бесперебойной подачей электроэнергии, газа, воды и отопления. Речь идет об объектах социальной инфраструктуры и жилых домах.На территории области должны быть готовы пункты временного размещения, а также запасы еды и других ресурсов для первоочередного обеспечения населения.Режим повышенной готовности будет действовать до особого распоряжения.