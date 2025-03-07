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Из-за угрозы взрывов в Ростовской области ввели режим повышенной готовности

Из-за угрозы взрывов в Ростовской области ввели режим повышенной готовности
В Ростовской области введен режим повышенной готовности из-за угрозы чрезвычайной ситуации, вызванной взрывами. Распоряжение подписал глава региона Юрий Слюсарь. Документ опубликовали на портале правовой информации региона 7 марта.

В распоряжении сказано, что в регионе должен быть обеспечен контроль за восстановлением и бесперебойной подачей электроэнергии, газа, воды и отопления. Речь идет об объектах социальной инфраструктуры и жилых домах.

На территории области должны быть готовы пункты временного размещения, а также запасы еды и других ресурсов для первоочередного обеспечения населения.

Режим повышенной готовности будет действовать до особого распоряжения.
Фото: Ростов.Ру
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