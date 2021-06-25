В начале недели в Ростове обесточат сотни домов

В начале рабочей недели тысячи жителей Ростова-на-Дону останутся без электричества. Массовые отключения пройдут 28 июня.С 9:00 до 17:00 лампочки погаснут в домах №№ 131, 131А в переулке Днепровском, №№ 11-19, 12-22 - в Уфимском, №№ 10-20 - в Автобусном, №№ 9-23 - в Таманском, №№ 1-21 и 2-18 - в Автомобильном, а также № 39/2 - на улице Вятской, №№ 6А, 10А - на Металлургической, №№ 205-299, 134-144 - на Нансена, № 127А - на Ленина, №№ 1-57, 2-54 - на Турмалиновской, №№ 2-18, 41-45 - на Константиновской и №№ 1-9 - на Красноводской.В это же время обесточат дома, расположенные в СТ «Мичуринец», «Северная Ривьера». Аналогичная ситуация будет на улицах Сельской, Калиновской, а также в переулках Партизанском, Шарнирном, Обуховском, Искрянском, Семафорном, Якутском, Узбекском и Дагестанском.Еще дольше, с 8 до 17 часов, без света будут ростовчане, проживающие по адресам: Ленина, 42, 42А, 42Б, 49А, Ярослава Галана, 1-31, 28-50, Тоннельная, 9-33, 4-8А, Геккеля, 23-41 и Профинтерна, 11-35. В это же время электричества не будет на улицах Красина, Караванной и в переулках Короленко, Макеевском, Полюсном, Стандартном, Балтийском. Массовые отключения по этим адресам пройдут и на следующий день - 29 июня.С 9:00 до 16:00 обесточат дома, расположенные по адресам: улица Пушкинская, 50, 52, 59 и проспект Буденновский, 40.Как сообщили в Донэнерго, причиной временных неудобств станут ремонтные работы на оборудовании.