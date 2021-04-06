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В колонию Новочеркасска преподаватель училища пытался пронести наркотики

В колонию Новочеркасска преподаватель училища пытался пронести наркотики
В Ростовской области преподаватель училища пытался пронести в колонию запрещенные вещества. Происшествие случилось 7 апреля в колонии №14 г. Новочеркасска.

Неладное в портфеле преподавателя почувствовала служебная собака Рада. Чуйка пса не подвела: у мужчины нашли полимерный сверток с 10 капсулами желтого цвета (предположительно сильнодействующие медицинские препараты), а также растительное вещество зеленого цвета весом около 7 граммов. (предположительно наркотического содержания).

- Задержанный и изъятые вещества переданы сотрудникам полиции, сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.

Неделей ранее, 3 апреля, в колонии Ростова женщина принесла передачу, в которой были конфеты с наркотиками. Экспертиза показала, что изъятое вещество - N-метилэфедрон массой около двух граммов. Горожанка также была задержана.

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