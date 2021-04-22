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В Каменске назначен новый замглавы по ЖКХ

В Каменске назначен новый замглавы по ЖКХ
В Каменске-Шахтинском назначили нового заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ, транспорта и благоустройства. Им стал Николай Кудимов.

В жилищно-коммунальной сфере города он уже десять лет. С 2011-го по 2015 год он был ведущим специалистом в отделе ЖКХ администрации, а также главным специалистом.

Затем сменил множество постов: от начальника отдела по обеспечению в городском отделе образования до заместителя начальника департамента ЖКХ. Последние три года был директором Банно-прачечного комбината и департамента ЖКХ. С последней должности Кудимов уволился в начале января 2021 года.

Фото: Газета «Пик».

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