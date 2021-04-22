В Каменске назначен новый замглавы по ЖКХ

Фото: Газета «Пик».

В Каменске-Шахтинском назначили нового заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ, транспорта и благоустройства. Им стал Николай Кудимов.В жилищно-коммунальной сфере города он уже десять лет. С 2011-го по 2015 год он был ведущим специалистом в отделе ЖКХ администрации, а также главным специалистом.Затем сменил множество постов: от начальника отдела по обеспечению в городском отделе образования до заместителя начальника департамента ЖКХ. Последние три года был директором Банно-прачечного комбината и департамента ЖКХ. С последней должности Кудимов уволился в начале января 2021 года.